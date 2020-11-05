Байден еще не готов объявить свою победу

Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на выборах президента страны, заявил о своей неготовности объявить победу. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Байден подчеркнул, что на данный момент уже ясно, что демократы выиграют эту гонку. Он добавил, что может получить более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы на выборах необходимо всего 270. Бывший вице-президент также отметил, что не позволит кому-либо приостановить подсчет голосов избирателей.

Ранее президент США предостерег кандидата от Демократической партии Джо Байдена от незаконных заявлений о победе на выборах главы государства. Американский лидер пригрозил, что «судебные разбирательства только начинаются». Он подчеркнул, что сам также может заявить о победе на выборах.