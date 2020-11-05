Оценкой нанесенного Арменией ущерба займется специальная Госкомиссия

В целях обеспечения оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана, создана Государственная комиссия.

В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики".

Согласно распоряжению, в целях обеспечения оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, создана Государственная комиссия. В состав Государственной комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены Госкомиссии.