США продадут F-22 Израилю

США одобрили продажу Израилю истребителей пятого поколения F-22 Raptor, сообщает Air Recognition.

«После принятия решения о продаже F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам США теперь дали "зеленый свет" на продажу Израилю около 50 единиц F-22 Raptor примерно за 10,4 миллиарда долларов, что является беспрецедентным решением, поскольку этот передовой истребитель никогда не продавался за границу», — пишет издание.

В октябре Breaking Defense сообщило, что США расплатятся с Израилем за продажу истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ОАЭ предоставлением прямого доступа к секретным спутникам инфракрасной системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет Space-Based Infrared System (SBIRS).