Группа компаний, под лозунгом "Наш флаг - наша гордость" безвозмездно вручила жителям города Баку флаги Азербайджана.

В то время, как доблестная Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего совершает победоносное шествие, освобождая азербайджанские земли от армянской оккупации, Azеrsun Holding реализовал проект, посвящённый Дню Государственного Флага, с целью повышения патриотического духа жителей Баку.

Жители Баку с самого начала войны с гордостью наблюдающие, как на освобожденных территориях вновь величественно развевается наш трехцветный флаг, остались довольны состоявшейся акцией. Новые победы отважных воинов армии Азербайджана, одержанные под сенью нашего флага, высоко поднимают народный дух, а также позволяют с честью и достоинством отметить приближающийся День государственного флага. Наш флаг сегодня является источником гордости для всего азербайджанского народа, всех азербайджанцев мира, национально-духовной идентичности, политической визитной карточкой нации, символом достоинства и непоколебимости граждан страны...

Около 650 сотрудников Azеrsun Holdinq, самоотверженно сражающихся за освобождение оккупированных территорий, присоединились к рядам нашей героической армии, водрузившей наш трехцветный флаг - символ государственности на освобожденных землях.

Отметим, что группа компаний, внесших важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, поддерживает президента, армию и единство народа во всем, оказывает продовольственную помощь сотням семей, пострадавшим от войны, и продолжает реализовывать социальные проекты.

Карабах - это Азербайджан! Победа - за нами!