Обстреляли консульство Азербайджана в Харькове фото
Прошлой ночью двое неизвестных совершили нападение на почетное консульство Азербайджана в Харькове. Об этом говорится в сообщении консульства.
Согласно информации, злоумышленники сделали 6 выстрелов из пистолета с глушителем.
Три пули попали во входную дверь, а остальные – в окно. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спецслужб.
В ходе инцидента никто не пострадал.
Не исключено, что причиной нападения на почетное консульство Азербайджана стала контрнаступательная операция Азербайджанской армии в Карабахе.