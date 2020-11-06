Согласно информации, злоумышленники сделали 6 выстрелов из пистолета с глушителем.

Прошлой ночью двое неизвестных совершили нападение на почетное консульство Азербайджана в Харькове. Об этом говорится в сообщении консульства.

Три пули попали во входную дверь, а остальные – в окно. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спецслужб.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Не исключено, что причиной нападения на почетное консульство Азербайджана стала контрнаступательная операция Азербайджанской армии в Карабахе.