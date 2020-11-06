Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко после официального запуска первой в стране атомной электростанции объявил республику ядерной державой, сообщает БЕЛТА.

«Все так буднично, как будто метро построили», — указал он, добавив, что событие можно считать историческим для жизни страны. Для запуска Лукашенко прилетел на территорию АЭС на вертолете. Согласно программе, он должен был посетить здание первого энергоблока и дать разрешение на подъем его электрической мощности до 400 мегаватт.

В объединенную энергосистему страны энергоблок включили еще 3 ноября. Его ввод в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года. Запуск второго энергоблока ожидается в 2022-м.