Россия бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом

В России за последние сутки заразились коронавирусом 20,3 тыс. человек, скончались 364 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего зараженных за 24 часа зафиксировали в Москве (5829 человек) и Петербурге (1258). На третьем месте — Подмосковье (629 человек).

Вчера в РФ также был зафиксирован рекордный показатель — 20 582 зараженных.

С начала пандемии общее число инфицированных COVID-19 в России превысило 1,753 млн, жертвами стали 30 251.