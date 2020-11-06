Минобороны Турции: «Мы и впредь будем поддерживать азербайджанских братьев»

«Мы и впредь будем поддерживать наших азербайджанских братьев в справедливой борьбе». Об этом сказала журналистам заведующая отделом по связям с общественностью Министерства обороны Турции Шебнем Актоп.

Напомнив, что Армения с 27 сентября совершает атаки против Азербайджана, официальный представитель министерства подчеркнула, что государство-оккупант, нацеленное на мирных жителей, обстреливающее населенные пункты и тем самым нарушающее требования международного права, также совершает военные преступления:

«В результате обстрелов до сегодняшнего дня погиб 91 гражданин Азербайджана, 404 получили ранения», - отметила она.