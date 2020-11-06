Ожидаемое влияние Отечественной войны на удовлетворенность населения жизнью Обсуждения в UNEC
В UNEC на тему «Ожидаемое влияние Отечественной войны на удовлетворенность населения жизнью» были проведены онлайн обсуждения и оглашены результаты проведенных исследований.
В обсуждениях приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, профессорско-преподавательский состав университета, сотрудники исследовательских центров, известные экономисты страны, а также ученые США и Турции.
Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов доведя до внимания участников, что 27 сентября попытка армянских вооруженных сил захватить азербайджанские земли была предотвращена контратакой нашей славной армией, отметил, что большая часть наших земель, уже 30 лет находящихся под оккупацией, освобождена нашей победоносной армией под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева. Подчеркнув, что с началом Отечественной войны UNEC внес свой вклад в целях поддержки, ректор отметил, что Научно-исследовательский институт экономических изысканий университета провел в этом направлении 5 семинаров. Результаты семинаров, посвященных сравнительному анализу экономики Азербайджана и Армении, еще раз подтвердили, что экономика Азербайджана сильная, а экономика Армении слабая. Он отметил, что ресурсы Армении для ведения войны с Азербайджаном уже исчерпаны, а у Азербайджана достаточно сил для освобождения земель от оккупации.
Говоря о том, что в UNEC действует свыше 30 исследовательских центров, ректор отметил, что эти исследовательские центры ведут исследования в различных направлениях в связи с влиянием Отечественной войны и дан старт циклу мероприятий по обсуждению полученных результатов.
Профессор Адалат Мурадов пригласил и азербайджанских ученых, живущих в стране и за рубежом, присоединиться к исследованиям и приложить совместные усилия, что может внести вклад в дело приближения победы.
Обращая внимание на актуальность темы, модератор мероприятия, советник ректора UNEC, доцент Эльшан Багирзаде, отметил, что уровень населения страны, сфера, называемая экономикой счастья очень мало исследована в стране и является новой в экономической науке. Он отметил, что эта сфера, требующая серьезных исследований, очень развита в мире и исследования, проведенные в этом направлении, будут полезными для Азербайджана.
Затем руководитель Центра эмпирических исследований UNEC д.ф.э. Хатаи Алиев выступил с презентацией по обсуждаемой теме. Докладчик в аспекте Отечественной войны, освобождения Карабаха огласил нематериальные и материальные факторы, оказывающие влияние на уровень удовлетворенности населения жизнью. Он отметил, что победа в Отечественной войне в значительной степени окажет положительное влияние на удовлетворенность населения, а правильное построение в послевоенное время стратегической коммуникации в народном и государственном единстве еще больше усилит влияние. Он довел до внимания, что после войны удовлетворенность жизнью и другие социальные показатели будут оцениваться на основе опроса.
Выступивший на мероприятии член-корреспондент НАНА профессор Акиф Мусаев рассказал об экономических и социальных последствиях оккупации земель для страны. Он отметил, что государством проводится комплекс целенаправленных мероприятий по решению проблем, возникших в этом направлении. Профессор А.Мусаев отметил, что территории, освобожденные после Отечественной войны, станут важными источниками для развития экономики страны.
Преподаватель университета США Texas A&M Самир Гусейнов рассказал о роли психологических факторов в удовлетворенности населения. Он отметил об ожидаемых положительных эффектах послевоенного формирования национальной идентичности, восстановления справедливости для социальных и экономических отношений.
Профессор университета Ататюрк Турции Керем Карабулут отметил, что Турция всегда рядом с братской страной и это братство вечно и непоколебимо. Являясь родом из Ханкенди, турецкий ученый выразил уверенность, что в скором времени оккупированные земли Азербайджана будут освобождены, рассказал об экономическом развитии этих территорий. Он отметил, что по качеству и количеству природных ресурсов Карабах и прилегающие районы играют значительную роль в экономическом развитии Азербайджана. По расчетам ученого, Карабах обладает потенциалом увеличить годовой ВВП Азербайджана в объеме 10 млрд. долларов США. Он отметил, что ущерб нанесенный Азербайджану провокацией, совершенной Арменией в Карабахе, составляет около 300-400 млрд. долларов. Ученый отметил о восстановлении территорий после освобождения от оккупации и экономическом развитии, которые внесут вклад в обе страны, способствуют повышению в значительной степени экономической мощи Азербайджана в регионе.
В заключение участники отметили полезность результатов проведенных обсуждений и исследований для общества, подчеркнули важность проведения таких исследований.
В конце мероприятия были даны ответы на вопросы.