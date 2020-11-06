В UNEC на тему «Ожидаемое влияние Отечественной войны на удовлетворенность населения жизнью» были проведены онлайн обсуждения и оглашены результаты проведенных исследований.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов доведя до внимания участников, что 27 сентября попытка армянских вооруженных сил захватить азербайджанские земли была предотвращена контратакой нашей славной армией, отметил, что большая часть наших земель, уже 30 лет находящихся под оккупацией, освобождена нашей победоносной армией под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева. Подчеркнув, что с началом Отечественной войны UNEC внес свой вклад в целях поддержки, ректор отметил, что Научно-исследовательский институт экономических изысканий университета провел в этом направлении 5 семинаров. Результаты семинаров, посвященных сравнительному анализу экономики Азербайджана и Армении, еще раз подтвердили, что экономика Азербайджана сильная, а экономика Армении слабая. Он отметил, что ресурсы Армении для ведения войны с Азербайджаном уже исчерпаны, а у Азербайджана достаточно сил для освобождения земель от оккупации.

Говоря о том, что в UNEC действует свыше 30 исследовательских центров, ректор отметил, что эти исследовательские центры ведут исследования в различных направлениях в связи с влиянием Отечественной войны и дан старт циклу мероприятий по обсуждению полученных результатов.

Профессор Адалат Мурадов пригласил и азербайджанских ученых, живущих в стране и за рубежом, присоединиться к исследованиям и приложить совместные усилия, что может внести вклад в дело приближения победы.

Обращая внимание на актуальность темы, модератор мероприятия, советник ректора UNEC, доцент Эльшан Багирзаде, отметил, что уровень населения страны, сфера, называемая экономикой счастья очень мало исследована в стране и является новой в экономической науке. Он отметил, что эта сфера, требующая серьезных исследований, очень развита в мире и исследования, проведенные в этом направлении, будут полезными для Азербайджана.