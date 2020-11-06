В Грузии вводят комендантский час

Власти Грузии с понедельника 9 ноября вводят ограничение на автомобильное и пешеходное передвижение с 22.00 до 5.00 в крупных городах ради борьбы с распространением коронавируса, заявила на брифинге вице-премьер Майа Цкитишвили по итогам заседания координационного совета по борьбе с вирусом.

«Принято решение, что с понедельника в крупных городах страны с 22.00 до 5.00 будет ограничено передвижение. Это касается как пешеходов, так и автомобилей», - заявила она на брифинге.