Огтая Гюльалыева везут в Баку

Правозащитник Огтай Гюльалыев, который с ноября 2019 года проходит лечение в Стамбуле при организационной и финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева, завтра по просьбе его семьи будет доставлен в Баку. Об этом журналистам сообщили в Фонде Гейдара Алиева.

29 октября 2019 года в районе 17:20 на территории Насиминского района столицы на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина автомобиль марки Hyundai Accent, за рулем которого находился Кянан Абдуллаев, сбил переходившего дорогу правозащитника Огтая Гюльалыева. 30 октября О.Гюльалыев был прооперирован в клинике City Hospital.

Его лечение было продолжено в Республиканской нейрохирургической больнице. Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение О.Гюльалыева. Семья правозащитника решила продолжить его лечение в Турции, в связи с этим по указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева выделил специальный медицинский самолет для транспортировки О.Гюльалыева в Турцию. 6 ноября его отправили на борту специального медицинского самолета в Стамбул и поместили в клинику «Avrasiya».

По мнению врачей, лечение Огтая Гюльалыева после этого может быть продолжено в домашних условиях.