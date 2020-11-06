Эйнулла Фатуллаев нашёл в Кюрдамире сестру экс-министра обороны Армении генерал-полковника Микаэля Арутюняна

Зоя Арутюнян, как и ее брат М.Арутюнян - ближайший соратник экс-президента Сержа Саргсяна, занимавший на протяжении 13 лет должность начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, а затем министра обороны, родом из села Сагиян Шемахинского района.

Сразу же после начала второй Карабахской войны Микаэль Арутюнян, обвиняемый правительством Пашиняна в расстреле мирной манифестации в 2008 году, обратился из Москвы с просьбой позволить ему вернуться в Карабах и возглавить войну против Азербайджана.

Как сестра Арутюняна восприняла обращение брата? Когда они в последний раз виделись? Когда сам Микаэль Арутюнян гостил в последний раз у сестры в Кюрдамире? Что она передала посредством haqqin.az армянским генералам? Смотрите в ближайшие часы беседу Эйнуллы Фатуллаева с Зоей Арутюнян...