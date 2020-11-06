В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1465 человек). В то же время 779 пациентов (805 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 63 748 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 48 049 человек благополучно прошли лечение, 824 пациента клиник скончались.

Лечение 14 875 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.