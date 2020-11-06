Полиция Украины возьмет под охрану представительства Азербайджана

Правоохранительные органы Украины возьмут под охрану все представительства Азербайджана в стране после обстрела азербайджанского консульства в Харькове, заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в субботу, пишет РИА Новости.

Минувшей ночью здание почетного консульства Азербайджана в украинском Харькове обстреляли неизвестные. По двери и окнам здания консульства было произведено 6 выстрелов. Никто среди сотрудников не пострадал, поскольку ночью в здании никого не было. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух нападавших мужчин. В связи с нападением возбуждено уголовное дело.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции.