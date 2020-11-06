Азербайджанского депутата наказали за критику аятоллы Хаменеи

На заседании был рассмотрен вопрос о дисциплинарных мерах в отношении депутата Бахруза Магеррамова.

Сегодня было проведено заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, сообщили haqqin.az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Члены комиссии отметили, что мнения, озвученные депутатом Магеррамовым в адрес Ирана и религиозного лидера этой страны на пленарном заседании, проведенном 6 ноября, противоречат духу отношений дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Ираном.

В своих выступлениях депутат должен руководствоваться чувством ответственности, все время учитывать национальные интересы Азербайджана.

Члены комиссии подчеркнули, что мнения депутата Бахруза Магеррамова никоим образом не отражают позицию парламента. Они выразили уверенность в том, что никто не может нанести вред дружественным отношениям между двумя народами и государствами.

В заключение обсуждений Дисциплинарная комиссия приняла решение о вынесении дисциплинарной меры в виде выговора в отношении депутата Бахруза Магеррамова.