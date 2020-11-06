«Смотрю репортажи Семена Пегова. У него постоянно идет уничтожение и окружение ДРГ. Вот день за днем он все ближе к Шуше и вот буквально вчера на окраинах Шуши он «окружал и уничтожал ДРГ». Я понимаю, что если он не будет рассказывать армянские сказки, его армяне просто никуда не пустят». Об этом в ходе передачи «Русский интерес» заявил лидер Союза добровольцев Донбасса Игорь Стрелков.

«На самом же деле речь идет о том, что армяне отступают на восток. К Шуше дорога перерезана и, видимо, деблокирована не будет. Армяне на пороге полного поражения. Если в течение нескольких ближайших дней он не смогут разблокировать дорогу, то скорее всего они потеряют все. Сейчас речь идет о возможном падении Шуши или по крайне мере его окружении, а также о падении Мартуни. Если Мартуни падет, то вся дорога до Шуши будет быстро зачищена азербайджанцами и тогда они блокируют Шушу с востока. И тогда уже все», - сказал Стрелков.