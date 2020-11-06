Французские СМИ: «Армяне терпят поражение в боях за Шушу» обновлено
"Азербайджанская армия побеждает в боях за Шушу". Об этом говорится в репортаже журналиста французской газеты Le Mondе.
«Защитники Шуши разгромлены. Сложенные друг на друга в кузовах военных машин, их десятками везут в госпиталь Степанакерта. Остальные спускаются с гор, не зная, возобновят ли они бой. По пути они бросают свои вещи, избегая артиллерийских ударов. Даже если в Степанакерте это отрицают, бои в ночь с пятницы на субботу завершились победой азербайджанских войск», - говорится в репортаже.