Азербайджанская армия прорвала оборону и в Агдаме!

В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный урон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Противник понёс потери и оставил свои позиции в результате нанесения артиллерийских ударов по минометной батареие на оборонительном участке 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии в этом направлении.

Автобус с добровольцами, прибывающий сюда с целью усиления полка, попал в аварию. Стало известно, что в результате аварии пострадали до 30 резервистов, призванных из запаса.

В результате обстрела 4-го реактивного дивизиона 62-й артиллерийской бригады была выведена из строя РСЗО БМ-21 «Град», среди личного состава имеются убитые и раненые», - говорится в сообщении.