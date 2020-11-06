Ливия сдержала угрозу по ценам на нефть

Добыча нефти в Ливии выросла до миллиона баррелей в сутки, таким образом власти республики сдержали данное ранее обещание. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC), передает РИА Новости.

При этом компания указала, что сталкивается с финансовыми трудностями, которые привели к долгам перед компаниями сектора и задержкам заработной платы в сервисных компаниях.

Резкое увеличение добычи в Ливии считалось одной из главных угроз для цен на нефть, которые и без того идут вниз в связи с ухудшением ситуации с пандемией. Введенные в ряде стран новые ограничительные меры усилили опасения по спросу, так что курс марки Brent вновь опустился ниже 40 долларов за баррель.

В сообщении NOC не исключается, что из-за внешнего давления страна может не удержать достигнутый уровень добычи или вовсе приостановить ее, что приведет к ухудшению ситуации в национальной экономике.