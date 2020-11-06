Азербайджанская армия уничтожила полковника Мирзояна
В ходе военных действий в Карабахе был убит полковник Артем Зармикович Мирзоян, сообщает «Новости Армения».
В ходе военных действий в Карабахе был убит полковник Артем Зармикович Мирзоян, сообщает «Новости Армения».
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.