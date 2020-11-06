В США не выявили нарушений на выборах президента

Член Федеральной комиссии США по выборам Эллен Уайнтрауб заявила, что нарушений избирательного процесса 3 ноября пока зафиксировано не было.

По ее словам, все жалобы на нарушения со стороны республиканцев «были мало подкреплены доказательствами».

«Нет никаких свидетельств фальсификаций на выборах. Нет свидетельств подачи недействительных бюллетеней», — сказала она в эфире телеканала CNN.

Тем временем кандидат-республиканец и действующий президент Дональд Трамп вновь заявил о нарушениях при проведении выборов в Пенсильвании, а также ряде других штатов. Он подчеркнул, что десятки тысяч голосов были незаконно приняты после после закрытия избирательных участков, что может повлиять на исход голосования в решающих штатах.