Азербайджанская армия уничтожила военную колонну, направлявшуюся из Агдама в Ханкенди
Подразделения Азербайджанской армии уничтожили очередную военную колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
«В результате обстрела направляющейся из Агдама в Ханкенди военной колонны, состоящей из 3 «КамАзов», 2 «Уралов» и 2 БМП, было уничтожено большое число военнослужащих противника.
Кроме того, около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела», - говорится в заявлении.