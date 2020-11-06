Премьер Великобритании поздравил Байдена
Премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил в Twitter демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.
«Поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США и Камалу Харрис с ее историческим достижением», — написал Джонсон.
Политик назвал США «нашим самым важным союзником» и выразил надежду на тесное сотрудничество.
Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.