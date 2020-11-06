Премьер Великобритании поздравил Байдена

Премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил в Twitter демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

«Поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США и Камалу Харрис с ее историческим достижением», — написал Джонсон.

Политик назвал США «нашим самым важным союзником» и выразил надежду на тесное сотрудничество.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

 

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