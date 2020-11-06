Генсек НАТО поздравил Байдена и призвал противостоять России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и призвал противостоять многочисленным угрозам, в том числе со стороны России. Его заявление опубликовано на сайте альянса.

«Я приветствую избрание Джо Байдена президентом США. Я знаю его как решительного сторонника НАТО и трансатлантических связей», — написал он

«Нам нужна эта коллективная сила, чтобы противостоять многочисленным вызовам, с которыми мы сталкиваемся, включая более напористую Россию, международный терроризм, кибер- и ракетную угрозу, изменение глобального баланса сил в связи с ростом Китая», — отметил Столтенберг в поздравительном сообщении.