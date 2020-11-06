Эрдоган и Путин обсудили Карабах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.
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