Армяне и журналисты покидают Ханкенди
Из Ханкенди эвакуируют население. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственного корреспондента.
Сообщается, что из города вывезли практически всех местных жителей. Отмечается напряженная обстановка в городе Шуша.
Источник корреспондента «Известий» в военных кругах сообщил, что «Шушу практически сдали Азербайджану», в то же время представитель минобороны Армении эту информацию опроверг.
В Минобороны Армении подтвердили, что в настоящее время из Ханкенди вывозят журналистов.