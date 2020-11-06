Армяне и журналисты покидают Ханкенди

Из Ханкенди эвакуируют население. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственного корреспондента.

Сообщается, что из города вывезли практически всех местных жителей. Отмечается напряженная обстановка в городе Шуша.

Источник корреспондента «Известий» в военных кругах сообщил, что «Шушу практически сдали Азербайджану», в то же время представитель минобороны Армении эту информацию опроверг.

В Минобороны Армении подтвердили, что в настоящее время из Ханкенди вывозят журналистов.