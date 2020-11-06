Иран надеется на изменение политики США
Иран рассчитывает, что «деструктивная» американская политика изменится после предполагаемого ухода Дональда Трампа с поста президента, заявил вице-президент страны Эсхак Джахангири.
Американские СМИ заявляют о победе Джо Байдена, официально результаты еще не подведены.
«В итоге с объявлением результатов выборов в США эпоха Трампа и его авантюристской и милитаристской команды подошла к концу… Надеемся на изменение деструктивной политики США и возвращения Америки в рамки закона и международных договоренностей, а также на уважение к нациям»,— написал вице-президент Ирана в Twitter.