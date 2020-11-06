В течение дня 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, был вынужден отступить.

Будучи не в состоянии оказывать сопротивление на фронте, противник видит выход в обстреле мирных жителей и гражданской инфраструктуры. В результате артиллерийского обстрела подразделениями ВС Армении сел Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов за минувшие сутки есть погибшие и раненые среди мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура, отмечается в сообщении военного ведомства.

Азербайджанская армия принимала ответные меры только против легитимных военных целей противника.

В течение суток уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 4 танка Т-72, 2 пушки Д-20 и несколько военных грузовиков с боеприпасами.

В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем Азербайджанской армии.