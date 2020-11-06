Подразделения вооруженных сил Армении снова подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Об этом заявляет Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению военного ведомства, начиная с ночи с 7 ноября до 05:00 8 ноября позиции азербайджанских воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.