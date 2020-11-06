09:19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис выступили с обращением к нации после предварительных данных о своей победе.

Выступление, трансляцию которого вели основные телеканалы США, состоялось в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Выйдя из-за кулис, 77-летний Байден пробежал несколько метров до трибуны, демонстрируя хорошую физическую форму.

В своей речи Байден призвал своих сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам. По его словам, настало время прекратить жесткую риторику, понизить градус политической конфронтации и услышать друг друга. Байден заявил, что намерен объединить общество и восстановить роль США в мире. «Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны — ее средний класс — и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире», — цитирует Байдена РБК. Он также призвал обе партии в Конгрессе - Республиканскую и Демократическую - к сотрудничеству. Байден убежден, что именно двухпартийного сотрудничества хотят американские избиратели.