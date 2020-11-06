Байден обратился к американцам: обещаю вернуть США уважение в мире видео
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис выступили с обращением к нации после предварительных данных о своей победе.
Выступление, трансляцию которого вели основные телеканалы США, состоялось в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Выйдя из-за кулис, 77-летний Байден пробежал несколько метров до трибуны, демонстрируя хорошую физическую форму.
В своей речи Байден призвал своих сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам. По его словам, настало время прекратить жесткую риторику, понизить градус политической конфронтации и услышать друг друга. Байден заявил, что намерен объединить общество и восстановить роль США в мире.
«Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны — ее средний класс — и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире», — цитирует Байдена РБК.
Он также призвал обе партии в Конгрессе - Республиканскую и Демократическую - к сотрудничеству. Байден убежден, что именно двухпартийного сотрудничества хотят американские избиратели.
Кроме того, он пообещал уже в понедельник назначить группу советников для выработки плана по борьбе с коронавирусом. "Я не пожалею сил и обязательств, чтобы обратить вспять эту пандемию", - заверил Байден. Говоря о других приоритетах своей работы, он назвал рост благосостояния граждан, противостояние расизму, а также климат, пишет РИА Новости.
Выборы прошли в США 3 ноября, официально итоги еще не подведены. Американские СМИ отдают победу Джо Байдену, его поздравили уже несколько мировых лидеров — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Украины Владимир Зеленский и др. В свою очередь Дональд Трамп, заявивший о своей победе, намерен оспаривать подсчет голосов.