Сторонники Трампа начали выходить на акции протеста
Жители США, поддерживающие действующего президента Дональда Трампа, стали выходить на акции протеста.
Официально итоги еще не подведены, однако американские СМИ сообщили о победе Джо Байдена.
Как сообщает The New York Times, ряд демонстраций прошли у правительственных зданий в Вашингтоне. По данным газеты, они переросли в столкновения с применением насилия, использовались перцовые баллончики. Численность протестующих издание не называет.
Подобные акции были зафиксированы в Сакраменто, Салеме.