Сторонники Трампа начали выходить на акции протеста

Жители США, поддерживающие действующего президента Дональда Трампа, стали выходить на акции протеста.

Официально итоги еще не подведены, однако американские СМИ сообщили о победе Джо Байдена.

Как сообщает The New York Times, ряд демонстраций прошли у правительственных зданий в Вашингтоне. По данным газеты, они переросли в столкновения с применением насилия, использовались перцовые баллончики. Численность протестующих издание не называет.

Подобные акции были зафиксированы в Сакраменто, Салеме.

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