Нетаньяху поздравляет Байдена и благодарит Трампа

Утром 8 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом пишет NEWSru.co.il.

На своей странице в Twitter премьер Израиля написал: "Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, у нас долгие и теплые личные отношения на протяжении почти 40 лет, и я знаю вас как доброго друга Израиля. Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими и дальнейшего укрепления союза между США и Израилем".

Нетаньяху выразил признательность действующему президенту США Дональду Трампу: "Спасибо, Дональд Трамп, за дружбу, которую вы продемонстрировали государству Израиль и мне лично, за признание Иерусалима и Голанских высот, за противостояние Ирану, за исторические мирные соглашения и за то, что американо-израильский союз достиг беспрецедентных высот".

Издание отмечает, что поздравление Нетаньяху было опубликовано после того, как Байдена поздравили с победой министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и министр обороны Бени Ганц.