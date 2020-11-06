Больше половины всех заразившихся коронавирусом в Азербайджане приходится на Баку - 54,4%, сообщает Кoronavirusinfo.az.

На Апшероне показатель инфицирования составляет 14,1%, в центральных районах Азербайджана - 10,7%, в Гянджа-Газахской зоне - 7,0%, в Ленкорани - 4,0%, в Шеки-Закатальской зоне - 3,2%, в Губа-Хачмазской зоне - 2,9%, в Горном Ширване - 1,8%, в Верхнем Карабахе - 1,1%.

В Нахчыване показатель инфицирования составляет 0,07%, среди приехавших из-за границы - 0.8%.

Что касается статистики заражения коронавирусом по районам Баку, то самое большее число случаев заражения коронавирусом приходится на Бинагадинский район - 14,6%.

В Хатаинском районе - 12,8%, в Ясамальском - 11,5%, в Сабунчинском - 11,4%, в Насиминском районе - 8,4%, в Сураханском - 8,2%, в Наримановском и Низаминском районах - 7,3%, в Гарадагском - 6,5%, в Хазарском - 6,2%, в Сабаильском районе - 4,8%.

Меньше всего заболевших (0,3%) зафиксировано в Пираллахинском районе Баку.