Какие указы Трампа отменит Байден

Кандидат в президенты США Джо Байден, который накануне, по информации ряда американских СМИ, победил на выборах, планирует сразу после вступления в должность отменить ряд указов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден собирается вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).