Какие указы Трампа отменит Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден, который накануне, по информации ряда американских СМИ, победил на выборах, планирует сразу после вступления в должность отменить ряд указов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, Байден собирается вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Кроме того, как утверждают собеседники издания, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, нацеленный на страны с мусульманским большинством, и восстановить программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), которая позволяла людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.
Ранее в ходе своей победной речи Байден сообщил, что уже в понедельник назовет 12 человек, которые войдут в его команду по борьбе с коронавирусом. «В понедельник я назову группу ведущих ученых и экспертов, которые помогут разработать программу действий на основе плана Байдена и Харрис. Он начнет действовать 20 января 2021 года», — заявил Байден.