Синоптики рассказали о погоде на понедельник
В понедельник, 9 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром возможен туман. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 8-11, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 772 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туман. Прогнозируется западный ветер. Температура воздуха ночью 6-10, днем 15-18 тепла, в горах ночью 0-4, днем 6-10 градусов тепла.
Завтра на Апшероне ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно скажется на здоровье метеочувствительных людей.