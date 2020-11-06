Ильхам Алиев: Некоторые силовые центры побуждали нас смириться

«Шуша, которая 28,5 лет была под оккупацией, освобождена! Шуша сейчас свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы завоевали эту историческую Победу на поле боя! 8 ноября 2020 года навсегда останется в истории Азербайджана! Эта история будет жить вечно. Это день нашей славной Победы! Мы завоевали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я неоднократно говорил, я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта, армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта есть военные решения - и сегодня мы доказываем это на поле боя. Бессмысленные переговоры на протяжении почти 30 лет не приближали нас к какому-либо результату. Наши исконные земли почти 30 лет были под оккупацией. В процессе переговоров армянская сторона просто хотела выиграть время, просто укрепить статус-кво, увековечить его.

На протяжении многих лет сигналы, посылаемые в Азербайджан из различных силовых центров, неоднократно побуждали нас смириться с ситуацией. Однако, проявив решимость, мужество и политическую волю, мы не пришли к соглашению, которое не отвечало бы интересам азербайджанского народа. Я неоднократно заявлял со всех международных площадок, что восстановление наших земель и территориальной целостности - наша главная задача, и мы ее выполняем. Переговоры не дали никого результата. Нас просто обманывали, просто наблюдалось то, что вопрос хотят заморозить. Мы завоевали Победу на поле боя, теряя мучеников-павших на поле боя, мы завоевали эту Победу! Пусть Аллах смилостивится над всеми шехидами! Я прошу Божьей милости и для всех наших шехидов, погибших как в первой карабахской войне, так и второй карабахской войне, и терпения их близким. Желаю Божьего исцеления нашим раненым соотечественникам. Мы освобождаем наши земли от оккупантов ценой жизней и крови наших людей, солдат и офицеров. Мы изгоняем и прогоним захватчиков с наших земель!», - сказал Верховный главнокомандующий.