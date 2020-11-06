Лала Шовкет: «Ильхам Алиев превратил побежденный народ в победоносную нацию!»

Один из лидеров азербайджанской оппозиции, председатель Либеральной партии Азербайджана Лала Шовкет выступила со специальным заявлением. Обращение направлено в редакцию haqqin.az.

Родные мои соотечественники!

Сегодня наш самый счастливый день. Шуша - корона Азербайджана - вернулась на свой престол. Если есть Шуша, есть Карабах, то есть и Азербайджан!

Мы проживаем наш самый славный день с чувством победы и гордости за нашу нацию.

Наша победоносная Армия, наши отважные и героические солдаты и офицеры продемонстрировали всему миру свое мужество, отвагу и профессионализм.

Как нация, как государство, мы навеки в долгу перед героическим азербайджанским солдатом, который подарил нам этот день, вернул нашу гордость и написал нашу славную историю, а также перед нашими отважными Шехидами, которые своей кровью окропили каждую пядь родной земли.

От своего имени и от имени своих единомышленников я склоняю голову перед великим подвигом всех наших Шехидов. Пусть Аллах упокоит их души!

Выражаю огромную благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что он превратил побежденный народ в победоносную нацию, за то, что он дал нам возможность пережить эти счастливые дни. Как политик я знаю, через какие трудности Вы прошли и какие серьезные препятствия преодолели. Эта непростая работа всегда остается за кадром, но ее результаты очевидны. Вы написали историю чести и достоинства Азербайджана и таким образом заняли в нашей истории свое достойное место.

В нашей стране никогда не было такого уровня национального единства, как сегодня. Прошу Вас сохранить это национальное единство. Тогда нас никто и никогда не поколеблет. Это высшая ценность для нации.

Хочу также выразить глубокую признательность Турции, которая в эти тяжелые дни поддержала нас политически и морально.

Слава Богу, что гордость нации победила. Наш символ достоинства Шуша вернулась на свою Родину!

Да ниспошлет нам Всемогущий Господь новые победы!