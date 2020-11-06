Ильхам Алиев: В Шуше прозвучит азан

«Сейчас мы вернулись в Шушу. Мы восстановим все исторические памятники, восстановим все мечети, через 28 лет в Шуше снова прозвучит азан», - заявил сегодня президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу, сообщает haqqin.az.

«Несколько лет назад на открытии мечети, построенной по моему указанию в поселке Джоджуг Марджанлы, освобожденном от оккупации после апрельских боев 2016 года, я заявил, что эта мечеть похожа на Шушинскую мечеть, по своим размерам и архитектурному стилю. Я сказал, что придет день и мы восстановим в Шуше мечети, разрушенные армянскими вандалами, и сегодня этот день наступает. Сегодня Флаг Азербайджана развевается над Шушой. Сегодня весь азербайджанский народ с чувством гордости встречает эту радостную новость», - сказал Ильхам Алиев.