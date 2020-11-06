Ильхам Алиев поздравил генерала Хикмета Мирзоева с победой
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев позвонил командующему войсками специального назначения Хикмету Мирзоеву. Об этом говорится в твиттер-странице главы государства.
Верховный главнокомандующий поздравил Хикмета Мирзоева с освобождением города Шуша от оккупантов.
Глава государства передал поздравления военнослужащим, всему личному составу ВС Азербайджана, героически участвовавшему в освобождении города Шуша.
Генерал-лейтенант Х.Мирзоев от имени личного состава выразил глубокую благодарность Верховному главнокомандующему. Он сказал, что личный состав всегда готов выполнить приказ Верховного главнокомандующего и оправдать его доверие.
November 8, 2020