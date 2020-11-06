Ильхам Алиев поздравил генерала Хикмета Мирзоева с победой

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев позвонил командующему войсками специального назначения Хикмету Мирзоеву. Об этом говорится в твиттер-странице главы государства.

Верховный главнокомандующий поздравил Хикмета Мирзоева с освобождением города Шуша от оккупантов.

Глава государства передал поздравления военнослужащим, всему личному составу ВС Азербайджана, героически участвовавшему в освобождении города Шуша.

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев от имени личного состава выразил глубокую благодарность Верховному главнокомандующему. Он сказал, что личный состав всегда готов выполнить приказ Верховного главнокомандующего и оправдать его доверие.

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