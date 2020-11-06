Минобороны Турции: поздравляем героический народ Азербайджана с освобождением Шуши

Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с исторической победой - освобождением города Шуша от армянской оккупации.

"Героическая армия Азербайджана освободила от оккупации представляющий важное значение город Шуша. Поздравляем в связи с этим героический народ Азербайджана! Наши братья - азербайджанские тюрки спустя 28 лет смогут увидеть, как цветет в Шуше хары бюльбюль, смогут вдохнуть его аромат", - говорится в твиттер- публикации Министерства национальной обороны Турции.

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