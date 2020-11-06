Минобороны Турции: поздравляем героический народ Азербайджана с освобождением Шуши
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с исторической победой - освобождением города Шуша от армянской оккупации.
"Героическая армия Азербайджана освободила от оккупации представляющий важное значение город Шуша. Поздравляем в связи с этим героический народ Азербайджана! Наши братья - азербайджанские тюрки спустя 28 лет смогут увидеть, как цветет в Шуше хары бюльбюль, смогут вдохнуть его аромат", - говорится в твиттер- публикации Министерства национальной обороны Турции.
Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/Yy3s53yzZK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2020