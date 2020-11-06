Первые кадры из освобожденного села Баласолтанлы видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского района Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского района Азербайджана.
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