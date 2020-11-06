Владимир Казимиров о роли Шуши для Азербайджана
Азербайджанский город Шуша, об освобождении от 28-летней армянской оккупации которого сегодня сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, имеет большое значение. Контроль над ним означает укрепление азербайджанских позиций в нагорно-карабахском конфликте, считает бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.
"Конечно, Шуша имеет большое значение. Дело в том, что она расположена выше Степанакерта, и в 1992 году как раз из района Шуши азербайджанцы вели обстрел Степанакерта. Безусловно, Азербайджан добился определенных военных успехов, это трудно отрицать", - сказал Казимиров РИА Новости.