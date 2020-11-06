Эрдоган об освобождении Шуши: «Радость братьев в Азербайджане – это и радость Турции!»

«Освобождение Шуши – символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой», - сказал Эрдоган на конгрессе представительства правящей партии в провинции Коджаэли, передает Anadolu.

Президент Турции отметил, что на протяжении 30 лет Азербайджан обманывали за столом переговоров, проводившихся под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Интересы азербайджанского народа игнорировались. «Наши братья сохраняли терпение и, наконец, начали решать вопрос своими силами, достигая желаемой победы», - сказал Эрдоган.

«Радость братьев в Азербайджане, которые шаг за шагом освобождают оккупированные города и села, – это и радость Турции!» – сказал турецкий лидер.