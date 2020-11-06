Севиль Алиева о возвращении Шуши

Освобождение Шуши – всеобщий праздник для Азербайджанцев. Своей радостью с haqqin.az поделилась дочь общенационального лидера и сестра президента И.Алиева – Севиль-ханум Алиева.

Как сообщал ранее haqqin.az, ранним утром Верховный главнокомандующий посетил Аллею почетного захоронения и возложил цветы к могилам Гейдара Алиева и Зарифы-ханум Алиевой. Напомним, что в своем обращении к нации Ильхам Алиев заявил, что испытывает гордость как сын, что выполнил завет своего отца об освобождении Шуши!

Севиль Алиева говорит, что с восхищением слушала обращение президента Ильхама Алиева к Азербайджанскому Народу по случаю освобождения Шуши именно 8 ноября:

«Невероятную Радость Я испытываю еще и потому, что этот день особый и для Нашей Семьи - это день свадьбы Наших Родителей – Зарифы и Гейдара Алиевых. И Я безмерно благодарна моему Брату – Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что Он ознаменовал эту святую для Нас дату таким Великим Событием – освобождением Шуши. Поздравляю всех Нас!!!!!!!!!!!».