Саргсян: «После падения Шуши армянская оппозиция потребует смены правительства»

«Для всего армянского народа... это будет очень сложно воспринять», - сказал Русской службе BBC ереванский политолог Сурен Саргсян, говоря об освобождении армией Азербайджана города Шуша.

ВВС отмечает, что при этом армянский политолог оговорился, что он не знает пока точно, что происходит в Шуше, а информация оттуда поступает разноречивая.

«Для армянского народа Шуша имеет очень важное значение и в культурном плане, и в других отношениях», - сказал Саргсян.

Армянский политолог не исключает, что из-за падения Шуши оппозиция в Армении начнет требовать смены правительства: «Я не могу сказать, к чему это приведет, но то, что этот вопрос будет подниматься, однозначно, потому что даже до этого этот вопрос уже поднимался».