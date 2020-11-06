Минобороны: армия Азербайджана расширяет наступление в направлении Ходжавенда

Информация о том, что армянская сторона якобы продвинулась на Ходжавендском (бывший Мартуни) направлении фронта и сбила азербайджанский боевой самолет, является полностью ложной и дезинформацией, направленной на внутреннюю аудиторию. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Азербайджана.

В сообщении ведомства отмечается, что, напротив, подразделения Азербайджанской армии, сохраняя тактическое преимущество, расширяют наступление на этом направлении фронта.