8 ноября около 14:00 были нанесены воздушные удары по передовому пункту управления вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению военного ведомства, в результате авиаударов, нанесенных штурмовиками Су-25 ВВС Азербайджана с применением БПЛА, были разрушены траншеи и укрытия противника, уничтожены его высокопоставленные должностные лица.