Еще один генерал уволен в Армении после потери Шуши

"Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте.

В сообщении отмечается, что решение принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Микаел Амбарцумян был назначен врио руководителя армянской спецслужбы 8 октября после отставки бывшего директора СНБ Аргишти Кярамяна. До этого он был замглавой ведомства, возглавлял следственный департамент СНБ. Без него не обходилось практически ни одно следственное действие, проведенное в рамках резонансных уголовных дел, к примеру, в отношении лидера "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, брата экс-президента Армении – Александра Саргсяна и т.д., пишет Sputnik Армения.

Новым директором СНБ Армении указом Армена Саркисяна назначен Армен Абазян. Как сообщает пресс-служба президента, соответствующее предложение о назначении поступило от премьер-министра Никола Пашиняна. 12 августа 2020 года Армен Абазян был назначен заместителем директора СНБ.

Напомним, в конце октября указом президента Армении Вагинак Саркисян был осовобожден от должности командующего погранвойсками СНБ страны. Решение принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. С началом карабахской войны Пашинян продолжает менять все руководство секретных служб Армении. Эксперты объясняют это полным провалом спецслужб и силовых органов в боевых действиях.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские Вооружённые силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, поэтому 8 ноября навсегда войдёт в историю страны. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».