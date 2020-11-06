Армяне, не переставая, обстреливают села Тертера и Агдама
Начиная с 16:30 воскресенья, 8 ноября, вооруженные силы Армении ведут обстрел сел Тертерского и Агдамского районов. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения Азербайджанской армии предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек противника", - заявляет оборонное ведомство Азербайджана.
Напомним, сегодня, с 07:40 до 08:10, подразделения ВС Армении также подвергли обстрелу села Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.