В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1663 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1410 человек). В то же время 859 пациентов (779 человек - накануне) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров 8 ноября.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 16 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 65 411 случаев заражения коронавирусом, Из них 48 908 человек вылечились, 840 пациентов скончались. Лечение 15 663 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 441 230 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 722 - за минувшие сутки.